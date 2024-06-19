В Нижневартовске 18-летний водитель наехал на ребенка на детском велосипеде

Накануне, 18 июня, молодой парень из Нижневартовска поехал на красный сигнал светофора и сбил маленького ребенка. По предварительной информации, четырехлетнего мальчика на детском велосипеде перевозили его родители, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 19:40 в городе Нижневартовск, 18-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, допустил наезд на четырехлетнего мальчика, которого родители перевозили через проезжую часть на детском велосипеде», − говорится в сообщении.

В результате аварии ребенок получил травмы.

За сутки в округе зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.