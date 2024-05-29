В нижневартовской многоэтажке сорвался лифт с женщиной и ребенком

В Нижневартовске в одной из многоэтажек на ул. 60 лет Октября сорвался лифт с шестого этажа. Внутри находились мама с ребенком.

«Как только дверь закрылась, лифт весь задергался и полетел вниз, начал стопориться и резко, грубо остановился между 2 и 3 этажом», - говорится в посте, опубликованном в группе «Типичный Нижневартовск» в ВК.

По словам женщины, она и ее сын сильно испугались. Механика они прождали 15 минут, все это время сидели на корточках в кабине.

«Все жильцы жалуются на состояние лифтов! Они трещат, стучат! Дети ходят пешком потому что боятся ездить на лифте! За что мы платим? Или мы будем ждать, когда кто-то разобьется. Я на стрессе, ребенок испуган, теперь ходим пешком по лестнице», - добавила женщина.

В комментариях к посту горожане посоветовали написать заявление в прокуратуру.

Это не первый раз, когда в ХМАО срываются лифты с людьми. Последний аналогичный инцидент произошел в Сургуте. С 16 этажа сорвался лифт с мужчиной.

Ранее проблему с заменой лифтов в многоквартирных домах России связали с недостаточными взносами на капремонт. При этом средний взнос на капремонт по регионам составляет 8-9 рублей за один кв. м, а в Москве — 24 рубля.