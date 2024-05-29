16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,4375   EUR  96,2383  

Новости

Больше новостей
Надо ли обеспечить своих детей жильем?
Комментировать
0
Надо ли запретить в России ношение никабов, балаклав и любой одежды, скрывающей лицо в целях безопасности, как предлагает Госдума?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Нижневартовске сорвался лифт с женщиной и ребенком

В нижневартовской многоэтажке сорвался лифт с женщиной и ребенком

​В Нижневартовске сорвался лифт с женщиной и ребенком
Фото: ru.freepik.com

В Нижневартовске в одной из многоэтажек на ул. 60 лет Октября сорвался лифт с шестого этажа. Внутри находились мама с ребенком.

«Как только дверь закрылась, лифт весь задергался и полетел вниз, начал стопориться и резко, грубо остановился между 2 и 3 этажом», - говорится в посте, опубликованном в группе «Типичный Нижневартовск» в ВК.

По словам женщины, она и ее сын сильно испугались. Механика они прождали 15 минут, все это время сидели на корточках в кабине.

«Все жильцы жалуются на состояние лифтов! Они трещат, стучат! Дети ходят пешком потому что боятся ездить на лифте! За что мы платим? Или мы будем ждать, когда кто-то разобьется. Я на стрессе, ребенок испуган, теперь ходим пешком по лестнице», - добавила женщина.

В комментариях к посту горожане посоветовали написать заявление в прокуратуру.

Это не первый раз, когда в ХМАО срываются лифты с людьми. Последний аналогичный инцидент произошел в Сургуте. С 16 этажа сорвался лифт с мужчиной.

Ранее проблему с заменой лифтов в многоквартирных домах России связали с недостаточными взносами на капремонт. При этом средний взнос на капремонт по регионам составляет 8-9 рублей за один кв. м, а в Москве — 24 рубля.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 13:56, просмотров: 92, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Как поступить на службу в органы внутренних дел? // ONLINE 1146
  2. ​Бастрыкину пожаловались на нелегальные ларьки в Нижневартовске 584
  3. ​В Югре работает специализированный полигон для обучения нефтяников 483
  4. ​За три года в рамках акции «Сад памяти» в Югре высадили более 70 тысяч деревьев 476
  5. ​Наталья Комарова встретилась с участниками конференции, посвященной науке и творчеству на Севере 470
  6. ​Выборы президента РФ обошлись в почти 30 млрд рублей 466
  7. Югорчане отправят в большое плавание именных осетров 465
  8. ​Стартовала бизнес-миссия тюменских предпринимателей в Китай 459
  9. ​Фестиваль «Игры ГТО» впервые прошел в Тюмени 427
  10. ​Региональный чемпионат «Абилимпикс» стартовал в Тюменской области 395
  1. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 3284
  2. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 3107
  3. ​Экс-мэр Сургута Андрей Филатов занял должность в Фонде развития Югры 1948
  4. ​Из варяг в ханты 1732
  5. ​Меньшее из зол 1659
  6. В Сургуте отметили юбилей главного лицея, который готовит будущих силовиков 1651
  7. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 1641
  8. ​Сургутская власть должна принять принципиальное решение – не позволять строить архитектурный шлак, пока город еще можно спасти 1633
  9. Синоптики изменили прогноз по уровню воды в Оби в Нижневартовске 1593
  10. Сургутские школьники поедут на место, где развернулось Бородинское сражение 1542
  1. ​Как отпразднуют День Победы в Сургуте 15217
  2. Короткая рабочая неделя начнется в ХМАО с небольшого плюса и северного ветра 6689
  3. ​В Пыть-Ях приехали участники «Битвы экстрасенсов» 6233
  4. ​Рыбаки, сворачивайте сети — в Югре начинается весенний нерест 6047
  5. Однако начиналось всё с маслобойки… 5747
  6. Депутат Госдумы предложил ввести в школах уроки целомудрия 5467
  7. ​С новосельицем! 4412
  8. ​Уровень реки Тобол, впадающей в Иртыш, поднимается с критической скоростью 3995
  9. ​22 место - у Сургута // Обзор СИА-ПРЕСС 3979
  10. Время, вперёд! Полвека назад в Сургуте… 3966

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика