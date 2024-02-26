В Минстрое объяснили проблему с заменой лифтов недостаточными взносами на капремонт

Проблема с заменой лифтов в многоквартирных домах России возникла из-за недостаточных взносов на капремонт, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минстроя. По его данным, именно с низким размером взноса прежде всего связан дефицит финансирования в таких домах. При этом средний взнос на капремонт по регионам составляет 8-9 рублей за один кв. м, а в Москве — 24 рубля, рассказала изданию зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Представитель Минстроя уточнил, что финансирование работ по замене лифтов и лифтового оборудования возможно с применением отсрочки, рассрочки оплаты по договору подряда или с применением механизма факторинга. Такой способ позволяет выполнить работы сразу, а рассчитываться за них в течение последующих трех–пяти лет. В то же время часть работ может софинансироваться из бюджетов субъектов, пишет издание.

Ранее гендиректор подведомственного Минстрою Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов заявил, что из 574 000 лифтов в России более 57 000 «находятся за гранью порогового предельного срока эксплуатации 25 лет». При средней стоимости лифта в два-три миллиона рублей для решения проблемы необходимо около 200 млрд рублей, отметил он.

В ХМАО за последний месяц произошло несколько инцидентов с лифтами. В конце января в одной из многоэтажек Нижневартовска лифт с людьми провалился на технический этаж, а в середине февраля аналогичный случай произошел в Сургуте.