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​Вартовчане боятся затопления из-за соседей-должников с перекрытой канализацией

Жители Нижневартовска боятся, что их квартиры затопят соседи с заблокированной канализацией из-за долгов

​Вартовчане боятся затопления из-за соседей-должников с перекрытой канализацией
Фото: ru.freepik.com

Вартовчане переживают за свои квартиры из-за блокировки канализации у соседей-должников. Они боятся, что их затопят нечистотами, сообщили корреспонденты URA.RU со ссылкой на собственный источник.

«Возникает вопрос — а что делать, если над тобой живет сосед, который, несмотря на перекрытую канализацию, все равно продолжает смывать? Я лично столкнулась с такой ситуацией, когда жила в Тюмени. Женщина в деменции, которая жила выше меня, залила таким образом семь этажей вниз своими нечистотами!» — указали в сообщении.

Напомним, что заглушку на канализацию поставят тем жителям, которые имеют долг за оплату холодной воды и водоотведения.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 180, комментариев: 0
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