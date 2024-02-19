Жители Нижневартовска боятся, что их квартиры затопят соседи с заблокированной канализацией из-за долгов

Вартовчане переживают за свои квартиры из-за блокировки канализации у соседей-должников. Они боятся, что их затопят нечистотами, сообщили корреспонденты URA.RU со ссылкой на собственный источник.

«Возникает вопрос — а что делать, если над тобой живет сосед, который, несмотря на перекрытую канализацию, все равно продолжает смывать? Я лично столкнулась с такой ситуацией, когда жила в Тюмени. Женщина в деменции, которая жила выше меня, залила таким образом семь этажей вниз своими нечистотами!» — указали в сообщении.

Напомним, что заглушку на канализацию поставят тем жителям, которые имеют долг за оплату холодной воды и водоотведения.