Должникам в Нижневартовске перекроют канализацию

В ближайшее время в Нижневартовске заблокируют канализации жителям с долгами за холодную воду и водоотведение. На добросовестных плательщиков ограничение канализации у соседей не повлияет, сообщают специалисты «Нижневартовских коммунальных систем».

«Отключение планируем проводить по дому. То есть берем дом, смотрим, кто не платит и тампонируем. Устройство оснащено видеокамерой, всю процедуру проводят без доступа в жилое помещение – по центральному стояку», — рассказала директор по сбыту НКС Юлия Бадина.

Без канализации могут остаться свыше 7 000 собственников с общим долгом около 157 миллионов рублей и задолженностью от трех месяцев. Также неплательщики заплатят за услуги блокировки и разблокировки канализации. Снять заглушку можно только после полной оплаты долга.