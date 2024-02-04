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​Нижневартовские врачи помогают пациентам справиться с усталостью с помощью виртуальной реальности

В Нижневартовской психоневрологической больнице начали использовать инструменты виртуальной реальности

​Нижневартовские врачи помогают пациентам справиться с усталостью с помощью виртуальной реальности
Фото: Нижневартовская психоневрологическая больница

Медицинские психологи Нижневартовской психоневрологической больницы помогают пациентам справляться с усталостью и другими состояниями, используя инструменты виртуальной реальности: такой подход назвали VR-терапией.

«Технологию виртуальной реальности используют для имитации реальных жизненных сценариев, — рассказывает медицинский психолог Ульяна Павлова. — Наше учреждение передовое, мы всегда идем в ногу со временем и, конечно, мы используем в своей работе VR-технологии, которые помогает нам не только в работе со страхами пациента, но и при тревожности, хронической усталости, апатии, напряжению, раздражительности и даже бессонница. Это далеко не весь список, где может помочь виртуальная реальность».

Чтобы попасть в вирутальность и попробовать решить эмоциональные проблемы, достаточно обратиться к клиническому психологу или к врачу-психотерапевту — специалист соберет анамнез, проведет анализ жалоб и подберет индивидуальную программу психотерапии.

«Так, например, пациент с высоким уровнем напряжения и усталости будет погружен посредством VR в глубокую релаксацию, — отмечают в больнице. — Его «отправят» на побережье или райский остров в одиночестве, для единения с природой. Где вода, яркое солнце и шум волн помогут побыть в одиночестве, отдохнуть, насладиться видами. Все это будет способствовать снятию напряжения».


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Сегодня в 11:14, просмотров: 351, комментариев: 0
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