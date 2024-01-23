Несколько школ Нижневартовска провели на наличие взрывного устройства

Сегодня, 23 января, школы Нижневартовска эвакуировали из-за сообщений об якобы заложенном взрывном устройстве. Кинологическая служба обследует здания учреждений.

«Сегодня поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в зданиях школ. Учащиеся и педагоги своевременно эвакуированы. В рамках оперативных мероприятий кинологической службой проводятся обследования зданий. После проведения необходимых мероприятий занятия второй смены будут возобновлены. Напомним, в России ужесточена ответственность за ложные сообщения. Штраф увеличен с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы − с трех до пяти лет», − сообщили аппарате антитеррористической комиссии города.

В Нижневартовске эвакуировали школы № 43, 2, 30 и 9, рассказали в телеграмм-канале «Типичный краб Нижневартовск». Однако, по словам очевидцев, это произошло и в других школах города.

Накануне в Нижневартовске сегодня поступило сообщение о минировании школы №43.