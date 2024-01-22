В Нижневартовске эвакуировали школу из-за сообщения о минировании

В Нижневартовске сегодня, 22 января, поступило сообщение о минировании школы №43. Учащихся и педагогов эвакуировали, сообщает телеграм-канал горадминистрации.

«В рамках оперативных мероприятий кинологической службой проведено обследование здания, посторонних предметов не выявлено. Учебный процесс был продолжен», - говорится в сообщении.

По данным региональных СМИ, сообщения о минировании также поступили в Институт экономики и права в Сургуте и школу в Нефтеюганске, но там обошлось без эвакуации.

На прошлой неделе в сургутской школе №6 произошло короткое замыкание в электрощитовой. Из здания эвакуировали 700 учащихся и весь персонал.