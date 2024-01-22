Городские котельные Нижневартовска укомплектованы аварийными запасами топлива и энергии

В укомплектованности городских котельных аварийными запасами топлива и энергии, а оперативных бригад необходимыми ресурсами и спецтехникой убедились глава города Дмитрий Кощенко и директор департамента ЖКХ Анатолий Боков.

Надежное электроснабжение самой мощной городской котельной под номером №3А обеспечивает подстанция 35/10 кВ. В случае нештатной ситуации на электрических сетях, программный комплекс объекта моментально переключится на резервный источник выработки энергии – автономную дизельную станцию. Запаса топлива в баках хватит на сутки работы котельной, этого времени достаточно для ремонта линии и восстановления электроснабжения котельной по стандартной схеме.

В случае аварийной ситуации на сетях газоснабжения, все городские источники теплоснабжения обеспечены запасом нефти. Порядка двух тысяч тонн резервного топлива хранятся в специальных резервуарах на территории котельной 3А, такого объема хватит на 5 суток автономной работы котлов. В случае, если из строя выйдет оборудование газораспределительного пункта, оперативный персонал переключит его на резервный источник газоснабжения и приступит к ремонтным работам в ГРП.

Около 160 миллионов рублей концессионер вложил в развитие автомобильного парка предприятия. Современная спецтехника позволила значительно сократить время проведения ремонтов на сетях тепло- и водоснабжения. Так, например, в новом году для нужд УТС приобрели илососную машину на базе МАЗа.

«С ее помощью выполняется очистка тепловых камер и траншей, увеличенная цистерна объемом 8 кубометров позволяет за один рейс выбрать большой объем воды. Обеспечив тем самым возможность для проведения ремонта. Это особенно важно в период ликвидации аварийных ситуаций, когда дорога каждая минута и нужно как можно быстрее остановить поступление воды из поврежденной конструкции и приступить к устранению причины порыва», - рассказал первый заместитель директора «Управление теплоснабжения г. Нижневартовска» Александр Топалов.

На центральном складе «Управления теплоснабжения» создан запас труб, расходных материалов и оборудования, необходимых для экстренного устранения аварий. Оперативные бригады предприятия полностью укомплектованы современной спецодеждой, позволяющей работать в условиях экстремальных перепадов температур, повышенной влажности и ограниченной видимости.

«Нижневартовск – северный город, поэтому особенно важно, чтобы тепло в дома вартовчан поступало исправно и бесперебойно. Посетив котельную №3А, лично убедился в её укомплектованности аварийными запасами топлива и энергии. Оперативные бригады располагают всеми необходимыми техническими ресурсами. Отмечу, что концессионер активно развивает автомобильный парк предприятия. Современная спецтехника позволяет значительно сократить время проведения ремонтов на сетях тепло- и водоснабжения», - прокомментировал Дмитрий Кощенко, глава города Нижневартовска.