Ученики школы в Нижневартовске вернулись к очной учебе после вспышки кишечной инфекции

Ученики младших классов школы № 44 Нижневартовска вернулись к очным занятиям после карантина. В конце ноября в учебном заведении зафиксировали вспышку кишечной инфекции, после чего учеников младших классов - с первого по четвертый - отправили на дистанционное обучение. В общей сложности в режиме онлайн в течение нескольких дней учились 34 класса.

«Департамент образования администрации Нижневартовска информирует, что в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №44 им. К.Д.Ушинского» сняты ограничения, временно введенные из-за выявленных случаев заболевания острой кишечной инфекцией», - сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

Чтобы избежать заражения острыми кишечными инфекциями, в Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать личную гигиену, тщательно мыть руки с мылом перед едой и после пользования туалетом. Кроме того, нельзя пить воду из открытых источников, а свежие овощи и фрукты нужно тщательно мыть и обдавать кипятком. Также не стоит контактировать с людьми, у которых присутствуют признаки инфекционных заболеваний - сыпь, температура, кашель и другие симптомы.