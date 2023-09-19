Жители Нижневартовска спасли из пожара мужчину, отравившегося газом

Вчера вечером, 18 сентября, в Нижневартовске произошел пожар в многоквартирном доме. По словам очевидцев, во время происшествия мужчина надышался угарным газом, однако его успели спасти неравнодушные соседи. Они помогли ему выбраться на свежий воздух, рассказали в группе во «ВКонтакте» «Типичный Нижневартовск».

«В 20:01 (мест.) поступило сообщение о возгорании в жилом доме. Возгорание было локализовано в 20:10, открытое горение было ликвидировано в 20:11. По вызову от МЧС России привлекалось 12 человек личного состава и 4 единицы техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», − отметили в ГУ МЧС по Югре.

Напоминаем, ранее югорчанам напомнили, как осенью согреться безопасно.