Спасатели напомнили югорчанам, как согреваться безопасно в квартирах и частных домах

В ГУ МЧС по ХМАО напомнили жителям округа, как осенью согреваться безопасно в квартирах и частных домах. В ведомстве подчеркнули, что во время холодов частыми причинами пожаров становятся нарушение правил устройства и эксплуатации отопительного оборудования. А потому очень важно соблюдать следующие правила:

использовать электронагреватель заводского изготовления;

не сушить вещи на обогревателе и над плитой;

выключать отопительные приборы, уходя из дома и перед сном;

не использовать духовку и газовую кухонную плиту для обогрева жилья.