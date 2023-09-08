Строительство второго этапа бульвара на набережной Нижневартовска выполнили на 80%

В Нижневартовске продолжается строительство второго этапа бульвара на набережной. Работы на объекте выполнили примерно на 80%, сообщил главный инженер МКУ «Управление капитального строительства Нижневартовска» Андрей Павлык.

«Строители работают по графику: ведется облицовка стен, укладка тротуарной плитки, завершается создание селфи-зоны. Рядом с ней свое место занял скульптурный зоопарк», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Работы на набережной Оби в Нижневартовске выполняются в несколько этапов. В прошлом году там установили скамейки, качели и игровые конструкции, а также уложили рулонный газон и высадили десятки деревьев и кустарников.