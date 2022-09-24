Бульвар на набережной Оби стал доступен для вартовчан

В Нижневартовске открылся бульвар на набережной Оби. Ранее там были выполнены ландшафтные работы, установлены скамейки, качели, игровые конструкции, уложен рулонный газон. Накануне на территории высадили 50 деревьев и кустарников.

«Эта территория, действительно, уникальна – как по своему наполнению, так и по уровню доступности для самых разных категорий горожан. На днях поинтересовался у своих подписчиков в социальных сетях, где они больше всего любят отдыхать в Нижневартовске? На первом месте – набережная. Это главная точка притяжения горожан, а значит все здесь должно быть на высшем уровне. Мы к этому стремимся. Искренне верю, что, гуляя по этим живописным аллеям, нижневартовцы будут испытывать только положительные эмоции и становиться чуть счастливее», – отметил глава города Дмитрий Кощенко.

Как рассказали в МКУ «Управление капитального строительства города Нижневартовска», функционально набережная разделена на прогулочные, пешеходные и велосипедные дорожки, детские площадки и места для отдыха.

Протяженность благоустройства составит 480 метров. Работы на другом участке – от многофункционального центра «Парус» до проезда Куропаткина – продолжатся в 2023 году.