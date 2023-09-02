Экологический фестиваль «Чистые игры» пройдет в Нижневартовске

В Нижневартовске на территории Комсомольского озера 9 сентября пройдет третий экологический фестиваль «Чистые игры». Принять в нем участие могут все желающие. Участники будут соревноваться в сборе и сортировке мусора и получать за это баллы.

«В игре могут принять участие только команды от 3 до 4 человек. Весь инвентарь организаторы выдают на месте. Победители получат классные призы, а на финише всех участников ждет пикник», - сообщают организаторы.

Для участия необходимо сформировать небольшую команду и зарегистрироваться. Дети до 14 лет могут участвовать только в присутствии родителей или законных представителей, а у ребят от 14 до 18 лет при себе должно быть письменное разрешение от родителей или законных представителей.⁣

Сбор - 9 сентября в 11 часов напротив сцены на Комсомольском озере. Мероприятие завершится чаепитием, выступлением творческих коллективов и награждением победителей.