16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  94,7117   EUR  102,2586  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

На автоледи из Нижневартовска, устроившую стрельбу и сбившую полицейского, завели уголовное дело

В Нижневартовске женщину, стрелявшую на дороге, могут арестовать за наезд на полицейского

На автоледи из Нижневартовска, устроившую стрельбу и сбившую полицейского, завели уголовное дело

В Нижневартовске завели уголовное дело на женщину, которая сбила полицейского и устроила стрельбу на дороге. Чтобы задержать горожанку, силовикам пришлось приманить оружие.

Инцидент произошел ночью 24 августа на улице Зимней. Там произошло ДТП, участники которого сильно повздорили. В ходе конфликта автоледи достала газовый пистолет и начала стрелять в оппонента.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, вартовчанка закрылась в салоне авто. Полицейский попытался открыть дверь через приоткрытое окно, но злоумышленница нажала на педаль газа. Силовика протащило по дороге.

Телеканал «Мегаполис» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщает, что женщина была неоднократно судима. В первый раз по наркотической статье, однако получила отсрочку из-за малолетнего ребенка. Во второй раз ее судили уже за избиение, но горожанка скрылась от правосудия.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркнули в СК по ХМАО.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:42, просмотров: 255, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Неизвестный вымогал у югорчанки деньги, угрожая распространить на нее компромат 398
  2. Убийце любовницы из Нижневартовска назначили судебно-психиатрическую экспертизу 380
  3. Путевки в Таиланд, ОАЭ и на Мальдивы стали дешевле на треть 318
  4. 3 из 10 югорчан ненавидели День знаний, когда учились в школе 304
  5. Что изменилось в ОГЭ-2024? 288
  6. На автоледи из Нижневартовска, устроившую стрельбу и сбившую полицейского, завели уголовное дело 255
  7. В Сургуте подходит к концу ремонт проезда от улицы Флегонта Показаньева до проспекта Ленина 248
  8. Бригада скорой помощи Сургута вытащила мужчину с инфарктом из того света 212
  9. В югорском «Центре СПИД» кадровые перестановки 160
  1. В отремонтированном спорткомплексе Нефтеюганска обрушился потолок 2023
  2. Сургутский повар попал на кастинг популярного кулинарного шоу 1661
  3. «Самый крупный случай»: водитель на Audi врезался в новое ограждение теплотрассы в Сургуте 1613
  4. Мэрия Сургута решила узнать мнение горожан о платных парковках 1607
  5. ​Трансформация парка в микрорайоне 20А вызывает смешанные чувства 1548
  6. ​Проблемы со школами в Югре. Что стоит за словами замгубернатора Азата Ислаева? 1406
  7. В жутком ДТП на трассе в Ханты-Мансийском районе погиб водитель «Лады» 1355
  8. ​Неизбежность 1350
  9. Кабачок? Надо! ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1338
  10. Около 61% жителей Югры получают зарплату выше средней по стране 1323
  1. ​Бегущая строка СИА-ПРЕСС Центра была взломана. Сейчас она работает в обычном режиме 12931
  2. Не в экстрасенсах дело 6208
  3. ​Владимир Богданов ходил по выставке, смотрел, брал раздаточный материал и звонил подчиненным, чтобы тоже приехали 5749
  4. Геологический десант в Локосово 5666
  5. Три семьи в Сургутском районе хотели отказаться от своих детей из-за усталости 5518
  6. ​Ход ремонтной кампании в филиале «Сургутская ГРЭС-2» 5150
  7. Сургут заполонили торговцы сезонными фруктами и ягодами: с ними борется администрация, но легализовать свой бизнес они нe хотят // ФОТОРЕПОРТАЖ 4967
  8. ​Реформа неизбежна 4312
  9. Создавать колесо 4116
  10. Сбер первым на рынке заключил сделку предоплаты в индийской рупии 3627

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика