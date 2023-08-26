В Нижневартовске женщину, стрелявшую на дороге, могут арестовать за наезд на полицейского

В Нижневартовске завели уголовное дело на женщину, которая сбила полицейского и устроила стрельбу на дороге. Чтобы задержать горожанку, силовикам пришлось приманить оружие.

Инцидент произошел ночью 24 августа на улице Зимней. Там произошло ДТП, участники которого сильно повздорили. В ходе конфликта автоледи достала газовый пистолет и начала стрелять в оппонента.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, вартовчанка закрылась в салоне авто. Полицейский попытался открыть дверь через приоткрытое окно, но злоумышленница нажала на педаль газа. Силовика протащило по дороге.

Телеканал «Мегаполис» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщает, что женщина была неоднократно судима. В первый раз по наркотической статье, однако получила отсрочку из-за малолетнего ребенка. Во второй раз ее судили уже за избиение, но горожанка скрылась от правосудия.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», – подчеркнули в СК по ХМАО.