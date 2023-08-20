Борец из Нижневартовска одержал победу на отборочных соревнованиях перед чемпионатом мира

Спортсмен из Нижневартовска Заурбек Сидаков одержал победу на отборочных соревнованиях перед чемпионатом мира по спортивной борьбе. Состязания прошли накануне в поселке Сириус Краснодарского края, сообщил мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

«Нижневартовский спортсмен, олимпийский чемпион Токио Заурбек Сидаков в весовой категории до 74 кг одержал победу! И стал первым претендентом в этой весовой категории для участия в чемпионате мира, который пройдет с 16 по 24 сентября в столице Сербии Белграде», - написал глава города в своем телеграм-канале.

Заурбек Сидаков родом из Северной Осетии, представляет на соревнованиях Югру и Нижневартовск. В 2021 году победил в финале Олимпиады в Токио.