В Нижневартовске рухнула межкомнатная стена в доме, где взорвался газ

Накануне в Нижневартовске произошло обрушение стены в доме, где под конец прошлого года взорвался газ, пояснили в местной администрации.

«‎По информации управления по ГО и ЧС: 23.07.2023 в 22.50 в ЕДДС поступило сообщение от очевидца об обрушении стены дома 6А по ул. Мира. Как выяснилось позже, произошло обрушение межкомнатного перекрытия на пятом этаже в третьем подъезде. Пострадавших нет. Дополнительно обращаем внимание – дом огражден, подъезды заварены», – рассказали в мэрии.

Напомним, ЧП случилось в начале декабря 2022 года. В воскресенье вечером в одной из квартир пятиэтажного дома взорвался газовый баллон. Часть подъезда рухнула. Погибли 10 человек, в том числе хозяин квартиры.