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В Нижневартовске объявили траур по погибшим при обрушении дома

День траура по погибшим при обрушении дома объявили в Нижневартовске

В Нижневартовске объявили траур по погибшим при обрушении дома
Фото: телеграм-канал Дмитрия Кощенко

В Нижневартовске 7 декабря объявлен днем траура по погибшим при обрушении подъезда дома на ул. Мира, 6А.

«Восемь наших земляков – соседей, друзей – погибли. И что самое страшное, четверо из них дети. Нет таких слов, которые бы могли передать всю ту боль, которая сейчас на душе. Соболезную родным и близким. Мы окажем любую посильную помощь в организации церемонии прощания и похорон. Мы будем рядом и сделаем все, чтобы помочь пережить эту ничем невосполнимую утрату», – написал глава города Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что поисково-спасательные работы на месте обрушения дома завершены.

Взрыв газа и частичное обрушение пятиэтажного дома произошли 4 декабря. В течение двух дней спасатели искали оказавшихся под завалами людей. Следователи возбудили уголовное дело. Администрация Нижневартовска ввела режим ЧС муниципального характера.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 175, комментариев: 0
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