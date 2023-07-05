Вартовчнин получил 13 лет колонии за поджог военкомата

Югорчанина, который совершил поджог военкомата в Нижневартовске, приговорили к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет заключения с ограничением свободы на срок 1,5 года. Первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в колонии строгого режима», – цитирует приговор ТАСС из зала суда.

Первого фигуранта дела осудили еще в начале года. Ему дали 12 лет. Впервые в России приговор за поджог был вынесен по статье «Террористический акт».