Поджигатель нижневартовского военкомата осужден по статье «Террористический акт»

Югорчанина, который совершил поджог военкомата в Нижневартовске, приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Мужчине вменили статью «Террористический акт». Отметим, что это первый подобный опыт на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Путем полного сложения наказаний назначить <…> окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 6 тысяч рублей», – передает слова судьи корреспондент издания.

Первые три года осужденный будет отбывать наказание в тюрьме, оставшуюся часть наказания - в исправительной колонии строгого режима, уточнил судья.