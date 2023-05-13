В Нижневартовске задержали мужчину, который угнал незапертое авто

Житель Нижневартовска оставил незапертым свой автомобиль и стал жертвой угонщика. Как оказалось, машину «взял покататься» ранее судимый горожанин.

Вечером злоумышленник возвращался домой и заприметил иномарку пострадавшего. Завести ее не составило труда – ключ владелец также забыл в авто. После поездки угонщик бросил транспорт в другом микрорайоне города.

«Дознавателем УМВД России по Нижневартовску возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». В соответствии с действующим законодательством, за совершение данного преступления фигуранту грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», – сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.