В Нижневартовске задержали мужчину, который уклонялся от наказания с 2017 года

В Нижневартовске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске с 2017 года. Разыскать злоумышленника удалось во время оперативных мероприятий.

Как сообщает УФСИН ХМАО, задержанный был приговорен к лишению свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 6,6 лет, однако, от назначенного судом наказания, уклонился. После силовики выяснили, что преступник собирается прибыть в Югру для встречи с родственниками.

В апреле 2023 года осужденного к лишению свободы задержали и поместили в следственный изолятор.