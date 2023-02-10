16+
Логотип Сиапресс
USD  72,8949   EUR  78,3223  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Нижневартовский учитель физкультуры получил срок за домогательства к ученицам

Учитель-педофил из Нижневартовска получил 8,5 лет строгого режима

Нижневартовский учитель физкультуры получил срок за домогательства к ученицам
Фото: pexels

Суд огласил приговор бывшему педагогу школы №21 из Нижневартовска. Физрук Флюр Галимов получил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении учениц. Об этом стало известно корреспонденту URA.RU в суде Нижневартовска.

«В 10 часов утра началось судебное заседание. После окончания разбирательства судья вынесла вердикт. Обвиняемый приговорен к 8 годам и 6 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима», — сообщили в суде.

Вартовчанину запрещено преподавать в школе в течение 12 лет после отбывания срока.

Напоминаем, что 17 мая 2021 года стало известно о передаче в суд уголовного дела 60-летнего учителя-педофила Флюра Галимова, в ходе расследования которого потерпевшими были признаны пять учениц обвиняемого, четырем из которых было от 15 до 17 лет, еще одной девочке 12 лет. По версии следствия преступления совершались с 2015-го по 2020 год в стенах учебного заведения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:54, просмотров: 91, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Югра привлекает востребованных специалистов при помощи «ускоренных северных» 990
  2. «Мы не уходим, мы просто снижаем обороты» 818
  3. ​Плюнул в лицо – отремонтируй фасад 804
  4. Югра вошла в тройку лидеров по показателям медицинской сферы 420
  5. Огурцы подорожали на 53% с начала года в России 402
  6. Сургутский мясокомбинат: «Мы не наблюдаем дефицита оболочки для сосисок и колбас» 396
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 11-12 февраля? // АФИША 378
  8. Изменят ли длинные выходные в феврале размер зарплаты // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 363
  9. Суд обязал чиновников Югорска оборудовать дороги тротуарами 328
  10. Как вернуть страсть в отношения? Ольга Герасимова // ONLINE 13 февраля 18+ 317
  1. Вартовчанка погибла после землетрясения в Турции 2635
  2. ​700 студентов выбрали «Россети Тюмень» для прохождения практики в 2022 году 2591
  3. Проверка на ценности 2545
  4. Пассажиров поездов «Екатеринбург-Сургут» и «Сургут-Москва» накормят горячим питанием 2417
  5. ​Отремонтируют и обновят: Фонд капремонта поделился планами работы в Сургуте 2381
  6. ВТБ: в январе объем продаж ипотеки с господдержкой вырос на 70% 2283
  7. Алексей Аксарин: «Заболеваемость раком постоянно растет. С увеличением возраста повышается и риск злокачественных новообразований» 2231
  8. ​Три сургутские дороги отремонтируют в этом году 2197
  9. Помощник губернатора Югры Михаил Слинкин подал в отставку из-за обвинений в мошенничестве 2016
  10. ​Самолет вернулся в Сургут: не смог убрать шасси 1990
  1. Столица Югры попала в топ городов с высоким качеством жизни 8772
  2. ​Секрет «Чебурашки» в безальтернативности проката и явном пацифистском подтексте 6763
  3. «Эта улыбка нас смутила, поразила…» 4325
  4. Еще одна брешь 4063
  5. ​Комарова верно сказала про коррупцию в строительных подрядах. Кто ее опровергнет? 4026
  6. В столице Югры продают элитную квартиру в стиле деревянной избы с баней 3965
  7. Сургутская скандалистка Рая Мамедова обратилась к азербайджанцам, несмотря на запрет 3685
  8. Вице-мэр Нижневартовска ушел в отставку 3639
  9. Какие цифровые тренды стоит ожидать в 2023 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3554
  10. ​Ипотека в 2023: роскошь или доступная реальность 3331

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика