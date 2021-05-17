Дело учителя физкультуры из Нижневартовска, которого обвиняют в педофилии, передано в суд

В суд передано уголовное дело учителя физкультуры одной из школ Нижневартовска, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении учениц. В деле шесть эпизодов. По версии следствия, преступления совершались с 2015-го по 2020 год в стенах учебного заведения.

«В ходе расследования потерпевшими признаны пять учениц обвиняемого, четырем из них на момент преступлений было от 15 до 17 лет, еще одной потерпевшей, с которой обвиняемый вел беседы на тему сексуальных отношений, тем самым возбуждая нездоровый интерес и половое влечение, было 12 лет. В результате противоправных действий у двоих потерпевших развилось временное психическое расстройство, которое причинило тяжкий вред их здоровью», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ведомстве отметили, что по делу было допрошено 110 человек, проведено девять экспертиз. «Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - подчеркнули в управлении.

Напомним, что перед судом предстанет также директор школы. По версии следствия, она знала о происходящем, но скрывала эти факты.