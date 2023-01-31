Полицейские Нижневартовска помогли девочке, у которой случился эпилептический приступ

В Нижневартовске полицейские помогли девочке с эпилепсией. Инцидент случился на ул. Спортивной. По пути на службу сотрудники полиции - сержанты Иван Герасимов и Евгений Савиных - обратили внимание на скопление людей около Драматического театра. Оказалось, что у девочки, которая лежала на тротуаре, случился эпилептический приступ.

«Чтобы не терять время, полицейские забрали девочку в автомобиль и направились в сторону больницы, сообщив о случившемся сотрудникам скорой помощи. По приезду у медучреждения пострадавшую и стражей правопорядка уже встречали медики», - сообщили в УМВД по Нижневартовску.

Сейчас девочка находится дома, ее жизнь вне опасности.