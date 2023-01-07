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В Нижневартовске выявили трещины в соседних домах от места взрыва газа

В домах рядом с местом взрыва газа в Нижневартовске обнаружили трещины

В Нижневартовске выявили трещины в соседних домах от места взрыва газа
Фото: администрация Нижневартовска

Жильцы двух домов на улице Мира в Нижневартовске пожаловались на появление трещин в квартирах. Дома расположены рядом с обрушенной из-за взрыва газа многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В частности, владельцы квартир домов 4-А и 8-А обеспокоены появлением трещин на стенах в некоторых квартирах и на арках, соединяющих дома с домом 6-А. С просьбой определить причину их возникновения граждане обратились в ДЖКХ администрации города. Ежедневный мониторинг показал, что состояние и размер трещин, обнаруженных в квартирах, на стенах домов и примыкающих арках, на данный момент не изменяются», – говорится в сообщении.

Дальнейшие действия будут зависеть от заключения экспертов Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, которые провели комплексную диагностику домов. Как отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Сергей Сериков, ориентировочно к 1 февраля будут представлены результаты обследований, а позже в городе состоится заседание межведомственной комиссии с участием владельцев квартир.

«Заключение экспертов определит дальнейшую работу. Наши специалисты ежедневно мониторят состояние стен домов, где установлены маячки. Также оперативно реагируем на обращения граждан, если возникают какие-либо вопросы», – сказал Сергей Сериков.

Напомним, что дом в Нижневартовске, пострадавший от взрыва газа, подлежит сносу.


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07 января в 10:19, просмотров: 873, комментариев: 0
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