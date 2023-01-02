В Нижневартовске убрали ледяную скульптуру страшного зайца

Одна из страшных новогодних ледяных скульптур Нижневартовска ушла в историю: от зайца со зверским выражением морды потихоньку избавились. На это обратили внимание авторы местного телеграм-канала «Типичный краб Нижневартовск». «Во дворе Прибрежного-3 микрорайона снесли известного на всю Россию зайца», — сообщили они.

Говоря об известности, они ничуть не соврали: в этом году Югра стала поставщиком новогодних мемов благодаря странноватым ледяным фигурам, начиная с угрюмой Снегурочки (она, к слову, даже попала на первую полосу последнего в 2022-м выпуска «Нового Города») и заканчивая украшениями в виде надгробий. В большинстве случаев после засветки на всю страну авторы творений срочно их переделывали (та же Снегурка стала не то чтобы более красивой, но менее серьезной и сбросила несколько десятков кило). В случае с зайцем же решили действовать радикально, и косметическим операциям предпочли полный снос. От комментариев при этом городские власти предпочли воздержаться: с глаз долой, из сердца вон.