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Суровая сибирская Снегурочка: варточане шокированы ледовыми скульптурами

Жители Нижневартовска обсудили необычные ледовые скульптуры, установленные на площади Нефтяников

Суровая сибирская Снегурочка: варточане шокированы ледовыми скульптурами
Фото: vk.com/nv86_crab

Жителей Нижневартовска удивили ледовые скульптуры на площади Нефтяников. Фигуры сделали по мотивам сказок Павла Бажова, однако горожане отметили, что они вышли крайне необычными. Порцию шуток получила местная Снегурочка в группе «Типичный Нижневартовск» во «ВКонтакте».

«В тренажерке перестаралась», «Хозяйка медной горы», «Снегурка – халк», «У зайца явно проблемы с почками», – пишут вартовчане. Некоторым Снегурочка даже напомнила мэра города Дмитрия Кощенко.

Жители Нижневартовска также подчеркнули, что в Новый год дети должны видеть красивых и узнаваемых сказочных героев, а не пугаться их.

Напоминаем, ранее в Белом Яру группа подростков разрушила снежные скульптуры.


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Сегодня в 14:38, просмотров: 667, комментариев: 0
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