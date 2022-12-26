Вартовчане переключились с ледяной снегурочки на снежных зайцев

Жителей Нижневартовска вновь удивило новогоднее убранство города. Но этот раз предметами их насмешек стали снежные фигуры зайцев. Одни вартовчане нашли их ужасно смешными, другие - страшными. Фотографиями зайцев они поделились в соцсети.

«Какой год, такие и зайцы. Других зайцев не будет»,«У нас конкурс в этом году, что ли, на самого страшного зайца?», «Надеюсь, эти символы года не олицетворяют следующий год», - пишут жители Нижневартовска.

Ранее смех и удивление у жителей Нижневартовска вызвала ледяная Снегурочка. Горожан удивило ее угрюмое лицо и массивная фигура. Подрядчику, который возводил ледовый городок, дали два дня на исправление недочетов.