Тяжелые формы заболевания гриппом фиксируются в Нижневартовске

В Нижневартовске растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, также фиксируются тяжелые формы заболевания. Информация об этом была озвучена на внеочередном заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, которая прошла накануне, 21 сентября.

«Эпидситуация по гриппу и ОРВИ осложняется - доложили медработники и эпидемиологи Роспотребнадзора. Было особо отмечено, что выявляются случаи заболевания гриппом H1N1 среди детей. Как пояснили врачи, вирус характеризуется высокой заразностью. Также они отмечают увеличение тяжелых форм заболевания», - отмечает официальный телеграм-канал мэрии Нижневартовска.

На основании информации об ухудшении эпидобстановки комиссия приняла решение перенести каникулы во всех школах города. Они начнутся уже с 24 декабря.