Число жертв от взрыва газа в Нижневартовске возросло до 10

Пожилой вартовчанин, в квартире которого предположительно произошел взрыв газового баллона, скончался накануне в ожоговом центре Сургута. Об этом сообщает телеканал N1 со ссылкой на главврача медучреждения. Напомним, что ранее от травм, полученных во время инцидента, умерла и его жена. Таким образом, число погибших в ходе инцидента на Мира, 6А выросло до 10.

Взрыв бытового газа произошел 4 декабря в пятиэтажном жилом здании. Власти Нижневартовска решают вопрос с переселением людей в квартиры маневренного фонда. 13 декабря эксперты Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС, которая выявит возможность дальнейшего использования объекта.