СК возбудил дело о халатности после нападения на школьника с ножом в Нижневартовске

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту халатности, повлекшей конфликт между учениками одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел около 8 часов утра накануне, 6 декабря. Во время ссоры между учениками 8-го класса, произошедшей на фоне давнего конфликта, один из них нанес множественные удары ножом в область туловища и других частей тела своему сверстнику.

«По версии следствия, причиной, повлекшей развитие конфликта между подростками, могли быть недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников», - говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие возникновению конфликтной ситуации, которая в дальнейшем привела к тяжким последствиям.

Ранее на школьника восьмого класса, который устроил поножовщину в Нижневартовске, завели уголовное дело. Ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью.