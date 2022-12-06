Следователи занялись делом о поножовщине в нижневартовской школе

На школьника восьмого класса, который устроил поножовщину в Нижневартовске, завели уголовное дело. Ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью.

«Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины конфликта, достаточность мер, принятых администрацией учебного заведения для пресечения конфликтной ситуации и обеспечения безопасности учебного процесса. Назначен комплекс судебных экспертиз», – рассказали в СК ХМАО.

Напомним, что инцидент произошел сегодня, 6 декабря. Между подростками произошла ссора на почве недавнего конфликта. Один из мальчиков нанес своему оппоненту множественные удары ножом в область туловища и других частей тела. Потерпевший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.