Глава Депздрава Югры Алексей Добровольский рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Нижневартовске

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал, что двое пострадавших при взрыве жилого дома в Нижневартовске находятся в стабильном состоянии. Однако еще двое жителей дома остаются в тяжелом состоянии с ожогами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Алексей Добровольский.

«На утро 6 декабря состояние двух пациентов с тяжёлыми ожогами, которые проходят лечение в ожоговом центре города Сургута, остаётся крайне тяжёлым. Врачи делают всё возможное для спасения их жизни. Двое пациентов, находящихся на лечении в Нижневартовской окружной клинической больнице, стабильные, наблюдается положительная динамика, угрозы жизни нет», — отметил директор департамента здравоохранения Югры.

Напомним, что в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв из-за утечки газа. На данный момент число погибших выросло до семи человек.