Тело женщины нашли под завалами дома в Нижневартовске - число погибших выросло до 7

Тело женщины обнаружили сегодня ранним утром под завалами частично обрушившегося дома в Нижневартовске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

«Предварительно, нашли тело человека. На место выехали представители следствия, чтобы провести следственные действия», - говорится в сообщении.

Таким образом, число погибших при взрыве газа в жилом доме увеличилось до семи. Ранее в ГУ МЧС сообщали о шести погибших в результате ЧП.

Обрушение в пятиэтажном жилом многоквартирном доме по улице Мира в Нижневартовске произошло вечером 4 декабря. В качестве основной версии произошедшего рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона, находившегося в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. Возбуждено уголовное дело.