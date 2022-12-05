Глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства взрыва жилого дома в Нижневартовске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил югорским следователям установить обстоятельства взрыва жилого дома в Нижневартовске. По факту произошедшего, в СК РФ по ХМАО-Югре возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Мокшину М.В. представить доклад об установленных обстоятельствах в рамках уголовного дела по факту обрушения части жилого дома в городе Нижневартовске», – отметили в ведомстве.

Напомним, что вечером 4 декабря в Нижневартовске из-за утечки газа произошел взрыв в жилом доме.