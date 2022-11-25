Хирурги из Нижневартовска спасли мужчину с 99% атеросклерозом

Сосудистые хирурги окружной клинической больницы Нижневартовска диагностировали у местного жителя значимое поражение артерий шеи. Одна сонная артерия была полностью закрыта, а вторая сужена почти на 99%. Несколько месяцев до обследования мужчина перенес инсульт.

Врачи приняли решение провести открытую операцию, полностью перекрыли кровоток пораженной артерии. Кровь к мозгу поступала только из двух позвоночных артерий. Из-за хронической окклюзии у пациента, восстановить левую артерию сосудистым хирургам не удалось. Однако врачам удалось удалить атеросклеротические бляшки и нормализовать кровоснабжение правой артерии.

«Операция прошла успешно и без осложнений. Пациент трудоспособного возраста, поэтому очень важно было сохранить правую артерию, если бы она закрылась, грозил бы летальный исход», — рассказал врач-хирург Дмитрий Корнилов.

Ранее в Нижневартовске врачи спасли женщину от ампутации руки.