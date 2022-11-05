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В Нижневартовске врачи спасли женщину от ампутации руки

Нижневартовские врачи впервые провели сонно-подключичное шунтирование и спасли пациентку от ампутации руки

В Нижневартовске врачи спасли женщину от ампутации руки
Фото: департамент здравоохранения Югры

Врачи окружной клинической больницы Нижневартовска спасли пациентку от ампутации руки, впервые применив сонно-подключичное шунтирование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Женщина обратилась в медучреждение с болями в левой руке. Врачи выяснили, что причина – атеросклероз. Ранее в 2016 году пациентке уже проводилась операция стентирования, но через шесть лет стент закрылся, рука начала болеть и постепенно синеть.Медики безуспешно пытались установить новый стент и приняли решение провести сонно-подключичное шунтирование для спасения руки.

«В ходе операции был восстановлен кровоток, рука пациентки стала теплой и нам удалось её сохранить», – отметил сердечно-сосудистый хирург БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» Дмитрий Корнилов.

Ранее в Ханты-Мансийске впервые прооперировали пациентку с помощью нейрофизиологического мониторинга.


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Сегодня в 10:35, просмотров: 186, комментариев: 0
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