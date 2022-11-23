Житель Нижневартовска искал в интернете ночную бабочку и нашел мошенницу

22-летний местный житель Нижневартовска решил найти жрицу любви на вечер и нашел в интернете сайт с интим-услугами, выбрал девушку и обговорил с ней все детали встречи. После чего, ночная бабочка перезвонила и предупредила вартовчанина, что работает только по предоплате и страховому взносу.

«Далее потерпевшему перезвонил администратор и сообщил, что из-за касса интим-магазина зависла и оплата не проходит. Молодому человеку, ожидающему вечерний досуг, предложили перевести 10 тысяч рублей для разблокировки программного обеспечения, установленного на кассе. Не сомневаясь в правдивости полученной информации, потерпевший перевел на указанный мошенниками счет 14 тысяч рублей», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Позже мужчине поступил новый звонок с сообщением о сбое оплаты и неисправности программы. В этот момент, вартовчанин понял, что общался с аферистами и прервал беседу.

Ранее в Нефтеюганске задержали двух жриц любви, отказавшихся возвращать деньги.