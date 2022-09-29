Полиция Нефтеюганска задержала двух жриц любви

Полицейские из Нефтеюганска задержали двух женщин, которые оказывали интим-услуги. Выдали ночных бабочек их клиенты, которым отказали в перерасчете и возврате оставшейся суммы.

«Мужчины захотели любви и сняли девушек на час. В общей сложности нефтеюганцы заплатили 6 500 тысяч рублей. Однако, проведя с ночными бабочками 20 минут - попросили сделать перерасчет и вернуть оставшуюся сумму. Представительницы древнейшей профессии не согласились отдавать деньги, ссылаясь на негласные правила. Получив грубый отказ и желая отомстить, мужчины позвонили в дежурную часть», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В настоящее время на двух жриц любви составлены административные материалы по ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией». Женщинам грозит наказание в виде административного штрафа в размере до двух тысяч рублей.