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Бастрыкин обратил внимание на больницу-долгострой в Нижневартовске

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить недостроенную больницу в Нижневартовске

Бастрыкин обратил внимание на больницу-долгострой в Нижневартовске
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от югорских следователей доклад по ситуации со строительством окружной больницы в Нижневартовске. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

«В социальной сети сообщается о длительном строительстве окружной больницы в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также о возможном хищении выделенных на эти цели бюджетных средств. Объект возводится уже много лет, сроки его ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, а недостроенное сооружение уже нуждается в ремонте», — отметили в ведомстве.

Ранее Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дольщиками в Сургуте.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 275, комментариев: 0
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