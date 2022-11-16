Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с дольщиками в Сургуте

По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, руководитель СУ СКР по Югре Михаил Мокшин возбудил уголовное дело по факту нарушений со стороны местных органов власти при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов жилого комплекса на улице Крылова. Глава СКР призвал принять меры к восстановлению прав пострадавших горожан.

«Сургутяне сообщили о нарушениях со стороны местных органов власти при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию жилого комплекса, возведённого в 2016 году. Семьи, в том числе участники долевого строительства, до настоящего времени выплачивающие ипотеку, не могут заселиться в приобретенные квартиры, так как они непригодны для проживания ввиду повреждений ограждающих конструкций и прогиба потолка», — сообщили в информационном центре СК России.

Отметим, что обманутые дольщики настаивают на проведение строительно-технической экспертизы ЖК. Также, сургутяне сообщают о затянувшемся расследовании по установлению виновных.