Две новые дороги построят в восточной части Нижневартовска

В восточной части Нижневартовска планируют построить две дороги. Первая дорога появится на участках улиц Северная и Фармана Салманова, а вторая появится на улицах Интернациональной и Героев Самотлора. Об этом сообщили в новостном портале «nv86.ru».

«В 2023 году будут сданы в эксплуатацию два этапа дорог, а именно: участок по улице Героев Самотлора до улицы Северной и участок улицы Северной до улицы Фармана Салманова. В 2024 году завершится строительство участка дороги от улицы Интернациональной до улицы Героев Самотлора», — сообщили в городской мэрии.

Ранее жителям Нижневартовска предложили выбрать названия для новых улиц.