Вартовчанам предложили выбрать названия для новых улиц города

В Нижневартовске выбирают названия для улиц. Принять участие в опросе по присвоению наименований новым объектам предложили горожанам. Опрос проводит городской совет по топонимике, сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска.

«Вартовчане могут выбрать имя, которое будет присвоено будущему бульвару в 18 мкр., а также название улице и проезду в кварталах №40 и №41. Варианты ответов сформированы на основании поступивших ранее предложений от общественных организаций и трудовых коллективов», - говорится в сообщении.

Опрос продлится до 27 ноября. Результаты рассмотрят на заседании муниципального совета по топонимике.

Поучаствовать в опросе можно на портале обратной связи: https://bit.ly/3E9cDSD. Для участия в опросе необходимо авторизоваться.