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В Нижневартовске плата за проезд на автобусе вырастет с нового года на два рубля

До 30 рублей вырастет плата за проезд на автобусе в Нижневартовске с нового года

В Нижневартовске плата за проезд на автобусе вырастет с нового года на два рубля
Фото: пресс-служба Нижневартовска

Плата за проезд на автобусе в Нижневартовске вырастет на 2 рубля. Если сейчас она составляет 28 рублей, то с 2023 года повысится до 30 рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

«Стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам устанавливает Региональная служба по тарифам Югры. По нерегулируемому тарифу стоимость проезда перевозчик устанавливает самостоятельно. Маршрутная сеть города представлена 27 маршрутами. Из них 21 – по регулируемому тарифу, 6 маршрутов – по нерегулируемому. На маршрутах по регулируемому тарифу курсируют 115 автобусов большого и среднего класса. На рейсах по нерегулируемому тарифу работает до 40 автобусов малого класса (маршрутки). Повышение стоимости проезда в общественном транспорте города в соответствии с проектом приказа РСТ ХМАО – Югры предусмотрено по регулируемому тарифу с 28 до 30 рублей», – рассказал начальник отдела транспорта и связи управления по дорожному хозяйству департамента ЖКХ администрации города Василий Гнедаш.

Увеличение платы за проезд ожидается с 2023 года и в других городах ХМАО. В частности, в Сургуте стоимость также вырастет с 28 до 30 рублей.


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Сегодня в 17:44, просмотров: 144, комментариев: 0
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