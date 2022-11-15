Стоимость проезда в автобусах в Сургуте подорожает до 30 рублей после Нового года

Стоимость проезда в автобусах повысится в Сургуте после Нового года. Вместо 28 рублей жители будут платить 30 рублей, сообщил источник в администрации Сургута «Вестнику Сургутского района».

«От РСТ (Региональной службы по тарифам) есть проект, там говорится о 30 рублях. Но это пока проект, в конце декабря будет окончательно установлена стоимость» , - отметил собеседник издания.

О том, что в Югре после Нового года может подорожать проезд в общественном транспорте, уже сообщалось ранее. Однако новая цена тогда не озвучивалась.

В предыдущий раз стоимость проезда в общественном транспорте в ХМАО выросла 1 января 2022 года. В Сургуте она составила 28 рублей.