В Нижневартовске мужчина поверил «прокурору» и лишился денежных средств

Местный житель Нижневартовска потерял порядка 165 тысяч рублей после звонка якобы помощника прокурора ХМАО. Мошенник убедил мужчину отправиться в банк и перевести свои накопления на «безопасный счет».

«Следуя советам якобы правоохранителя, горожанин обналичил требуемую сумму и через банкомат начал перечислять деньги на указанный счет. Однако после 12 транзакции остановился, так как устал. Всего вартовчанин успел перевести на счет мошенников 165 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Ранее вартовчанка потеряла почти 80 тысяч рублей из-за бесплатных роллов.