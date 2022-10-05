Почти 80 тысяч рублей отдали вартовчанки за бесплатные роллы

Две жительницы Нижневартовска заплатили почти 80 тыс. рублей за бесплатные роллы. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Нижневартовску, женщины увидели в соцсетях объявление о том, что клиентам одного из банков предоставляются бесплатные роллы. Они тут же связались с оператором, который предложил им оформить заказ. Горожанки прошли по указанной ссылке, ввели анкетные данные, реквизиты банковских карт и коды из поступивших уведомлений.

«Выполнив требования собеседника, заказчицы стали ожидать заветные коробочки, однако вскоре узнали, что с их счетов пропали деньги в сумме 40600 и 36100 рублей. Только после этого горожанки поняли, что стали жертвами «розыгрыша» со стороны мошенников, и никаких бесплатных роллов они не дождутся», - рассказали в пресс-службе полиции.

Возбуждено уголовное дело.