В Нижневартовске осудят женщину за незаконную регистрацию 14 мигрантов в квартире

В Нижневартовске в ходе проверочных мероприятий выявили 34-летнюю вартовчанку, которая прописала у себя в квартире 14 иностранцев без намерения проживать в помещении. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Установлено, что каждый гражданин заплатил женщине определенную сумму за оказанную услугу. В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по ст. 322.2 УК РФ. Горожанке применили санкцию в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – отметили в ведомстве.

Ранее местная жительница Нижневартовска фиктивно прописала 11 мигрантов в садовом домике.